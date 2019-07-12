Забивших менеджера «Еврознака» до смерти отправили на длительные сроки в колонию

В колонию отправил городской суд Петербурга троих фигурантов дела об убийстве бывшего менеджера компании «Еврознак» Максима Фролова, совершённом в мае 2017 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 12 июля, наибольший срок, 20 лет в колонии строгого режима, получил Андрей Янис, который, как доказано в суде, пошел на Фролова с ножом и арматурой. У него же при обыске впоследствии нашли 10 кг психотропа.

12 лет строгого режима дали второму фигуранту, Александру Васильеву. Он также участвовал в двух покушениях на экс-сотрудника «Еврознака». В мае 2017 года на теле жертвы нашли 11 колотых ранений. Также в экспертизе есть 3 удара по голове.

На 3 года в колонию общего режима отправили бывшего профессионального боксера Юрия Дударева. Он бил в подъезде Фролова при первом нападении зимой 2016 года. Тогда менеджера от тяжелых кулаков спасли соседи.

Реклама



Несмотря на то, что Дударев и Янис вину не признали, им вынес обвинительный вердикт суд присяжных в конце июня 2019-го. Все трое должны будут выплатить потерпевшей стороне полтора миллиона рублей компенсации морального вреда.

Напомним, что мотивом расправы стала обида за увольнение менеджера из компании и увод за собой клиентов. Заказчиком следствие видит владельца «Еврознака» Карэна Арутюнянца, который не простил бывшему подчиненному увольнение, а, самое главное, переманивание крупных клиентов. Фирма занимается производством дорожных знаков и имиджевой рекламы, среди ее заказчиков были «Макдоналдс», Skoda, Audi, «Карусель», Russ Outdoor, АЗС Neste, гостиничная сеть Hilton.

«Фонтанка» подробно описывала это преступление и обстоятельства, которые к нему привели. Арутюнянц успел скрыться за границей.