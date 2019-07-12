Российская скрипачка погибла в Лондоне при загадочных обстоятельствах. Ее отцом оказался миллионер

«Скрипачка-вундеркинд» Екатерина (или, как она себя называла, Катя) Цуканова найдена мертвой в квартире в лондонском районе Кенсингтон. Причиной смерти могут быть эксперименты с наркотиками.

«17-летняя Катя Цуканова, одна из ведущих молодых музыкантов Великобритании, умерла от возможной передозировки всего через несколько дней после концерта в Королевском оперном театре», – сообщило в ночь на 12 июля издание The Telegraph.

Журналисты напомнили, что смерть девушки произошла на фоне увлечения британской молодежи экспериментами со смешиванием запрещенных веществ.

Отец девушки – переехавший в Великобританию в 90-е миллионер Игорь Цуканов – заявил, что не знал о каких-либо проблемах с наркотиками у его дочери. По его словам, девушка была очень умной и планировала свою музыкальную карьеру. При этом он признался, что иногда Катя устраивала вечеринки, после которых он находил ее друзей «без сознания».

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На странице в Facebook Цуканова люди выражают свои соболезнования.

Прощание со скрипачкой прошло в соборе Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне. В память о «скрипачке-вундеркинде», как ее называли в британских СМИ, в августе пройдет концерт в итальянском Леричи.

Полиция Великобритании проводит расследование смерти Цукановой-младшей.