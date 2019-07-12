Дело семейное. Задержаны подозреваемые в краже скота и снегоходов на 2 млн рублей

Пятеро мужчин и одна женщина задержаны в Красноярском крае по подозрению в серии краж. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Четверо из задержанных являются родственниками, уточнили в полиции. По версии следствия, злоумышленники похищали у местных жителей снегоходы и домашний скот.

«В ночное время они проникали на придомовые территории и при помощи специальных инструментов вскрывали гаражи и загоны для животных. Похищенных коров и лошадей забивали, а мясо реализовывали скупщикам. Суммарный ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 миллиона рублей», – сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

При обысках у подозреваемых изъяли 5 единиц оружия (в том числе гладкоствольные ружья и винтовку), патроны, а также три похищенных снегохода. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.