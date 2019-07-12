«С кем вы, избиркомы Петербурга? Точно не с нами». ЦИК раскритиковал председателя Горизбиркома Виктора Миненко

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) раскритиковали работу петербургского избиркома и его председателя Виктора Миненко. Это произошло на заседании ЦИК 12 июля, во время обсуждения ситуации на петербургских муниципальных выборах.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев саркастически отозвался о том, что проблемы, возникающие во время кампании, петербургский избирком решает не самым оперативным способом — с помощью почты. «Почта России» выражает вам благодарность за то, что вы ее тестируете. Все документы в суды приходят оперативно — за десять дней, в штатном режиме. Петербург город большой, транспорта у избирательной комиссии нет. Отправляйте и дальше почтой, только почтой», – съязвил он в ответ на доклад Виктора Миненко. «С утра я перечитал ответ Горького американским корреспондентам, где он спрашивает: с кем вы, мастера культуры? Вот и я хочу спросить: с кем вы, петербургская избирательная система? Точно не с нами», – резюмировал зампред ЦИК.

«Петербургская избирательная комиссия не всегда прислушивается к нашим рекомендациям», – констатировал член ЦИК Александр Кинев, который последние три дня провел в Петербурге. Он привел в пример ситуацию с избиркомом (ИКМО) муниципального образования «Смольнинское»: там кандидатам отказали в регистрации из-за того, что они не написали в документах слово «многомандатный», указывая, в какой округ выдвигаются. Кинев рекомендовал городской комиссии не только отменить это решение как незаконное, но и самостоятельно, в обход муниципального избиркома, зарегистрировать кандидатов.

Напомним, Виктор Миненко еще накануне отказался поступать таким образом. Киневу он предложил вспомнить: «Как говорят в народе: повинную голову меч не сечет». «Человек признал, что заблудился. Гуманизация должна быть», – сказал он о председателе ИКМО «Смольнинское», и петербургская избирательная комиссия не стала регистрировать кандидатов, оставив этот вопрос на усмотрение муниципального избиркома.