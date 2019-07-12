Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике

Россия имеет право на усиление военной активности в Арктике, она действует в рамках своей собственной территории, заявил журналистам посол Финляндии в Москве Микко Хаутала. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости.

«Что касается военной активности России, мы видим все это, но Россия действует в рамках своей собственной территории. Я сдержанно отношусь к комментированию данного вопроса, но думаю, что Россия имеет на это право. Этот регион пока является скорее регионом сотрудничества, чем регионом военной активности. Если весь мир видит растущий потенциал этого региона, понятно, что Россия усиливает свое присутствие там. Я бы это не драматизировал», — сказал посол Финляндии в беседе с журналистами.

Международный статус Арктики закреплен в международных соглашениях. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией.