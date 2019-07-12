Семак: Дуглас и Сутормин готовятся сыграть с «Тамбовом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал готовность новичков команды Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина сыграть в матче первого тура чемпионата РПЛ 2019/20 против «Тамбова».

«Дуглас готов побольше сыграть. Сутормин не так давно в команде, но нормально готов функционально и будет готовиться к игре. Барриос только вернулся (позже всех футболистов «Зенита» ушел в отпуск из-за выступления за сборную Колумбии в Кубке Америки. — Прим. ред.), но он футболист, который быстро набирает форму. Посмотрим ближе к матчу, кто сколько сыграет, но они все будут готовиться — это точно», – заявил 12 июля Семак на пресс-конференции на базе клуба в Удельном парке.

По словам главного тренера, он остался доволен первыми впечатлениями от Сантоса.

«Конечно, адаптация требуется — новая страна, клуб, не так просто влиться сразу. Есть большой плюс в том, что он поиграл в Европе, европейская адаптация прошла успешно. Мне кажется, он быстро вольется в игру нашей команды. Но понятно, что чудес никто не ждет. Дуглас Сантос хорошо работает с мячом, обучен тактическим передачам. Для нас это усиление. Ждем, когда сможем посмотреть на него в официальных матчах», – рассказал Семак.

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Также оценил возможность выступления Сутормина на позиции правого защитника.

«Держим в уме, но не планируем использовать его на этой позиции. Понимаем, что он играл справа в схеме с тремя центральными защитниками, но это игрок атакующего плана, и мы рассматриваем его как полузащитника. Могут возникнуть форс-мажоры, будем анализировать и смотреть. На данный момент он атакующий полузащитник», – сказал Семак.

Напомним, Сутормин не без приключений перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2 млн евро. Сантос обошелся петербуржцам в 12 млн евро.

Первый матч чемпионата РПЛ 2019/20 «Зенит» сыграет против «Тамбова» 14 июля на «Газпром Арене». Начало в 19:00.