Сбербанк спрогнозировал доллар по 62 рубля

Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик заявил о корректировке прогноза курса доллара. По мнению аналитика, он продолжит дешеветь.

В третьем квартале 2019-го ожидается, что его курс снизится до 62 рублей, а в четвертом квартале курс американской валюты вырастет до 63 рублей, заявил 12 июля РБК Лисоволик. Прошлый прогноз находился на уровне 65 и 66 рублей за доллар.

По его словам, корректировка произошла под влиянием внешнего фона — мягкой риторики ФРС, перспективы снижения ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора.

Напомним, что рубль резко укрепился на последних заявлениях главы ФРС. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 12 июля, составляет 62,99 руб. На Московской бирже, по состоянию на 11:50, американская валюта торгуется у отметки 63,05 руб.