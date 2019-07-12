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Технологии
12.07.2019 12:27
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Apple не смогла зарегистрировать в РФ товарный знак «дополненной реальности» из-за российских аэропортов

Роспатент отказал американской компании Apple в регистрации аббревиатуры AR в качестве товарного знака для своей технологии дополненной реальности (augmented reality, AR. – Прим. ред.). 

Об этом 12 июля сообщил профильный информационный ресурс Vc.ru. Разработчики дополненной реальности пытались убедить российское ведомство, в основных функциях которого заявлена «защита интересов государства», что AR – общеупотребительный термин. Но в конце 2018 года Роспатент первый раз отказал Apple. После обжалования этого решения компании Apple в конце июня отказала и палата по патентным спорам.

Скриншот с сайта patentlyapple.com
Скриншот с сайта patentlyapple.com

Отказ объясняется тем, что в России уже есть аналогичные товарные знаки. Два из них принадлежат российской компании «Аэропорты регионов». Она управляет воздушными воротами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах. В «Аэропортах регионов» сообщили, что Apple не обращалась к ним за разрешением использовать товарный знак.

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Скриншот с сайта facebook.com/AirportsofRegions/
Скриншот с сайта facebook.com/AirportsofRegions/

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Ещё один товарный знак с аббревиатурой AR зарегистрирован в России за бельгийским разработчиком AR-решений – компанией Layar B. V.

В Apple утверждают, что термин AR не должен охраняться, т.к. является общеупотребительным для обозначения дополненной. Также AR часто используется производителями в составе товарных знаков, а значит, на его основании не может быть установлено сходство, уверены в американской компании.

В Роспатенте настаивают, что поскольку AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в других ранее зарегистрированных товарных знаках, ведомство обязано учитывать их сходство.

 

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