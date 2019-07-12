«Норвежцы могли что-то подложить»: самые невероятные версии об утечке радиации с подлодки «Комсомолец»

В утечке радиации с затонувшей 30 лет назад советской подлодки виноваты норвежцы — такое впечатление может сложиться, если изучить в СМИ мнения российских экспертов.

Скриншот/YouTube/havforskningen

Утечку радиации с затонувшей атомной подлодки «Комсомолец» в СМИ наперебой комментируют российские адмиралы, подводники и ученые. И если норвежские исследователи, которые и обнаружили на взятом образце превышение в 800 тысяч раз, уверяют, что никакой угрозы рыбам и людям нет, то отечественные специалисты рисуют картины глобальной катастрофы и геополитической диверсии. «Фонтанка» составила картину самых интересных мнений.

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была спущена на воду в 1983 году. Это была уникальная субмарина – прочнейший титановый корпус позволял ей погружаться на рекордную глубину в 1027 метров. На ней она не обнаруживалась никакими средствами наблюдения противника и была недосягаемой.



7 апреля 1989 года, во время возвращения с боевого дежурства, на лодке вспыхнул пожар в седьмом отсеке. На протяжении шести часов она терпела бедствие в Норвежском море и в итоге затонула. Жертвами катастрофы стали 42 человека из 69 находившихся на борту. 20 из них, во главе с капитаном 1-го ранга Ваниным, навеки остались в море. Как и ядерная силовая установка со 190-мегаваттным реактором ОК-650Б-3 и две ракетоторпеды КС-122 комплекса С-10 «Гранат» с трехкилограммовой плутониевой боевой частью, которые уже 30 лет находятся на глубине 1680 метров. В следующее десятилетие к субмарине провели семь экспедиций с помощью глубоководных аппаратов «Мир» и заявили, что обеспечили радиационную безопасность.

Но в июле 2019 года Норвежский институт морских исследований сообщил, что по программе арктического мониторинга подлодку «Комсомолец» изучил телеуправляемый подводный аппарат и обнаружил в одной из взятых проб превышение нормы в 800 тысяч раз относительно обычного фона Норвежского моря, было заявлено об утечке радиации. Образец с такими показателями был взять из вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины. Но ученые тут же добавили, что другие образцы из той же трубы не показали настолько высоких уровней и нет никакой опасности для людей или рыб. Но российских экспертов и спикеров уже было не остановить. Звучали даже мнения, что утечка есть – из-за того, что, желая изучить секреты «Комсомольца», ее корпус значительно поврежден из-за попыток НАТО вскрыть его, и было их не то 15, не то 16. Другие приплетали геополитику.

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Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии «Комсомольской правде» заявил о геополитических интересах Норвегии. Он связывает появление сообщения о том, что «Комсомолец» фонит, «с растущим напряжением вокруг Арктики, вокруг арктического шельфа, тех полутора миллионов квадратных километров, которые являются продолжением хребта Ломоносова».

«Норвежцам отошли десятки тысяч километров Баренцева моря благодаря доброму отношению России, но они от этого не стали к нам более дружественными. И мы еще услышим и "более веселые" заявления», – считает Дандыкин.

Командир первого экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец» Юрий Зеленский считает, что эксперты из Норвегии могли «что-то подложить», чтобы увеличить показатель радиационных выбросов.

«Сообщение норвежцев может быть либо обманом, либо банальной ошибкой, – цитирует его Newinform. – Я бы очень настороженно относился к сообщению норвежского института. К тому же наши исследователи ходили туда, изучали обстановку».

«Я могу предположить, что сообщение норвежской стороны могло быть выпущено специально для того, чтобы оказывать давление на Россию. Могу также допустить, что кто-то мог что-то подложить для фиксации таких высоких уровней радиации и последующих обвинений РФ, ведь идет информационная, идеологическая война», – рассказал капитан.

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков продолжил идею. Он внимательно изучил снимки, которые разместили норвежцы, и обвинил исследователей в намеренном нарушении целостности корпуса подлодки.

«Если посмотреть внимательно на опубликованные норвежцами снимки, то мы отчетливо видим, как щуп аппарата проникает внутрь лодки, но это недопустимо! Корпус играет роль саркофага, как в Чернобыле. А норвежцы, получается, проникли внутрь и теперь еще удивляются, что уровень радиации вырос тысячекратно», – сказал он «Московскому комсомольцу».

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И вообще, как отметил эксперт, затонувших субмарин с гораздо более опасными реакторами полно у США. Но на них никто внимания не обращает.

«Давайте вспомним первую атомную лодку "Наутилус", с которой случилась крупная авария в 1957 году. У нее был разрушен реактор, но никто тогда об этом даже не говорил. Еще один пример – затонувшая в 1968 году американская субмарина USS Scorpion. Она погибла в результате взрыва. Примечательно, что на ее борту были торпеды с ядерными боеголовками. И теперь она лежит себе тихо в Атлантике на глубине трех километров, и никто ее не трогает», – привел примеры эксперт.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, который в 2000 году руководил операцией по подъему «Курска», призвал вообще подлодку не трогать – целее будет.

«Не может такого быть, чтобы без каких-то видимых причин вдруг фон в районе реактора возрос и превысил норму в сто тысяч раз. Я хочу сказать, как человек, который много занимался подводными лодками, что лучше всего, чтобы "Комсомолец" оставался там, на глубине 1700 метров. Океан сам по себе хорошая защита. Не надо ничего там бередить, ворошить, чтобы не возникло никаких осложнений», – заявил он «МК».

В отличие от военных комментаторов, российские ученые оказались сдержаннее. Заместитель генерального директора ФГБУ «Научно-производственное объединение "Тайфун"» Владимир Булгаков, сотрудник которого был единственным россиянином в норвежской экспедиции, сказал, что пока не очень понятны масштабы проблемы.

«Еще не очень понятно то, что озвучила Элисе Хельдал (руководитель экспедиции). Информация о превышении нормы в 100 тысяч раз кажется нам странной. Уровень там, как я видел, – 800 Бк. Обычно в морской воде бывает 2–4 Бк, – сообщил Булгаков. – Важно дождаться радионуклидного анализа. Норвежцы доведут до нас информацию», – сказал он ТАСС.

Специалист по гидрогеологии, эксперт РАН Александр Хаустов в комментарии «Интерфаксу» заявил, что радиационное загрязнение имеет свойство накапливаться во всех звеньях пищевой цепи в море, при этом даже небольшие дозы способны в будущем привести к серьезным последствиям для фауны и млекопитающих. Они могут проявиться лишь через 15–20 лет в виде опасных мутаций, снижения биоразнообразия и численности животных и двухголовых телят, как в Чернобыле.

Руководитель «Беллоны» Андрей Золотков считает, что воду около подлодки можно было бы пить, если бы она не была морской. Угрозы он не видит.

«Уровень радиации возле атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец" не несет никакой угрозы для морской фауны и человека, – заявил он в эфире "Эхо Москвы". – Если бы это была не морская вода, я бы ее спокойно выпил. Потому что это не те уровни, которых надо опасаться. Тем более надо учитывать глубину, на которой брались пробы, и необходимо понимать, что существуют течения, которые будут разбавлять эту концентрацию до фоновых».

«Некоторые СМИ сообщили о нынешней экспедиции таким образом, что создается впечатление, будто бы только сейчас зафиксирован выход радионуклидов с подводной лодки в морскую воду. Но это совсем не новость – это известно давным-давно, район вокруг подводной лодки очень тщательно мониторится, в том числе зарубежными специалистами. И они хорошо представляют себе ситуацию и то, что радиационная обстановка в районе затопления "Комсомольца" не представляет угрозы для добычи рыбы и морепродуктов», – сказал РИА Новости главный редактор независимого интернет-издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Вице-адмирал Тенгиз Борисов, экс-глава комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ, – единственный из высказавшихся в СМИ, плотно занимавшийся проблемами, связанными с затоплением «Комсомольца», в эфире НСН заявил, что утечка радиации, как он и предполагал ранее, была зафиксирована через 2,5 года после аварии.

«Тогда мы уже обнаружили следы двуокиси урана и начал выходить уже плутоний, точнее, его соединения оказались в воде. Было принято решение, единственно верное на тот момент, ее законсервировать на грунте. Тогда при помощи глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» подводная лодка была законсервирована. Ясно, что эта изоляция, которая была сделана, в любом случае временная и в дальнейшем эту проблему все равно когда-то придется решать», – рассказал он. Подлодке нужна новая изоляция, потому что попытки поднять «Комсомолец» на поверхность лишь приведут к загрязнению моря и закончатся тем, что лодка развалится в процессе. Старая защита, по его словам обошлась в несколько десятков миллионов долларов. А подъем будет стоить порядка полутора-двух миллиардов.

«Если сейчас начались дополнительные протечки какие-то, то в первую очередь надо обследовать. Это несколько недель работы, проведение всех анализов. Это около миллиона или полутора миллионов долларов обойдётся такая работа. А дальше уже в зависимости от результатов можно будет сказать, что с этим делать. Мы в состоянии решить это своими силами», – объяснил Борисов.

А эколог и журналист Виктор Терешкин, который много писал об аварии «Комсомольца», говорил с членами экипажа подлодки, конструкторами и следователями рассказал «Настоящему времени», что произошедшее с «Комсомольцем» – типичное советское разгильдяйство. Но его последствия нельзя оставлять потомкам, их надо устранить.

«Я надеюсь, что осознают, что это надо делать, что нельзя оставлять это потомкам. Потому что когда на «Комсомольце» пойдет разложение этих ядерных отходов, будет поздно», – предупредил Терещенко.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»