Хорошая новость для тех, кто хочет продать свою квартиру

ГК «КВС»

15 июля ГК «КВС» проводит День консультаций по вторичному рынку недвижимости.

Консультацию проведет сотрудник отдела вторичного рынка группы компаний «КВС». Специалист подробно расскажет о полном цикле проведения сделки: от оценки имеющегося жилья до момента получения денег от продажи квартиры. Теперь можно решить свой жилищный вопрос по принципу «одного окна» в ГК «КВС». Также на встрече со специалистом клиенты узнают о действующих программах строительной компании «КВС.

Консультация будет проходить с 9:00 до 18:00 в Центральном офисе ГК «КВС» по адресу: 5-й Верхний переулок дом 1, корпус 5, литера А.

Получить подробную информацию о данном мероприятии и записаться на консультацию можно у специалистов отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"