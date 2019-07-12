Госстройнадзор вступился за несостоявшуюся стройку в «парке на Смоленке»

Служба государственного строительного надзора Петербурга оспорила решение Куйбышевского районного суда, который признал незаконными выданные разрешения на строительство гостиницы «Корабли» на двух участках в устье реки Смоленки. ГАСН посчитал, что решение суда нарушает нормы материального права, следует из ответа службы «Фонтанке» от 12 июля.

В мае жителям Васильевского острова Ирине Баханович, Нэлли Вавилиной и Сергею Кузину в рамках иска к ГАСН удалось оспорить разрешение на строительство на месте «парка на Смоленке», суд признал выданные документы незаконными. Жалобу на решение ответчик подал 5 июля.

«Разрешения на строительство гостиниц... выданы службой в пределах компетенции и в строгом соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», – говорится в ответе ГАСН. При вынесении решения, по мнению Госстройнадзора, были нарушены нормы материального права.

Напомним, компания «Новые территории девеломпент» в качестве стратегического инвестора получила два симметричных участка 1,1 га в устье Смоленки в 2016 году под проект строительства инвест-отеля «Корабли». Предполагалось, что за реализацию возьмутся «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича и «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко. За полгода до этого горожане подали заявление на включение обоих участков в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что исключало строительство.

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На решение Смольного горожане отреагировали многочисленными акциями протеста: пикетами, народными сходами, митингами, сбором подписей и судебным иском к ГАСН. В декабре прошлого года Заксобрание Петербурга после критического сюжета на одном из телеканалов включило «парк на Смоленке» в ЗНОП. В марте поправки вступили в силу.

В июне администрация города и «Новые территории девелопмент» подписали соглашение о расторжении договора аренды. А в июле начался демонтаж строительного забора, ограждающего участки.