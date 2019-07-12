Билеты в «Царское Село» стали продавать по паспорту и раз в месяц

Музей-заповедник «Царское Село» ввел новый режим продажи электронных билетов. Теперь приобрести билеты онлайн в Екатерининский дворец можно только по паспорту и раз в 30 дней.

Продажа билетов проводится на официальном сайте музея. На один номер паспорта можно купить только один билет, в случае приобретения билета на ребенка нужно указать номер его свидетельства о рождении. При этом на покупке билета сложности не заканчиваются: в день посещения электронный билет нужно будет в кассе обменять на обычный. Но с 25 июля — и это можно будет сделать только по паспорту и свидетельству о рождении соответственно. Иначе билет аннулируется, а деньги не вернут.

Как пояснили в ГМЗ, новая мера «исключает возможность покупки подряд большого количества билетов с целью перепродажи». Ранее посетители неоднократно жаловались на многочасовые очереди, из-за которых ни туристы, ни российские граждане не могут попасть в музей, а также на то, что на уставших в очереди туристах наживаются нелегальные торговцы едой, напитками и плащами от дождя.

Рекомендации по заполнению полей электронного документа при покупке размещены на сайте музея.