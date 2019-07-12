Американская корпорация Google признала, что прослушивает и расшифровывает голосовые команды пользователей

Голосовые команды, которые пользователи Google отдают продуктам корпорации для упрощения поиска в Интернете, прослушиваются и расшифровываются. Об этом рассказал менеджер по продукту Дэвид Монсис. Комментарий менеджера Google опубликован минувшей ночью в блоге компании.

«Мы сотрудничаем с языковыми экспертами по всему миру, которые понимают нюансы и акценты конкретного языка. Эти языковые эксперты рассматривают и переводят небольшое количество запросов, чтобы помочь нам лучше понять эти языки… Эксперты по языкам расшифровывают только около 0,2% всех аудиофрагментов», – уточнил менеджер, ответственный за Google Assistant.

Монсис подчеркнул, что передаваемые на расшифровку записи не связаны с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено анализировать фоновые диалоги на этих записях. При этом менеджер Google признал, что голосовой помощник может вести запись не только поисковых команд, но и других реплик, которые созвучны фразе «Ок, Гугл», которая запускает работу голосового помощника.

Поводом для заявления стала утечка более тысячи голосовых команд, о которой рассказал бельгийский телеканал. Журналисты утверждали, что записи в том числе содержат персональные данные пользователей.

Реклама



«Мы только что узнали, что один из языковых обозревателей (с которым Google сотрудничает. – Прим. ред.) нарушил правила нашей политики безопасности данных, что привело к утечке конфиденциальных аудиозаписей голландских пользователей. Наши группы реагирования по вопросам безопасности и конфиденциальности проводят расследование, и мы примем меры. Мы проводим полный анализ в этой сфере, чтобы предотвратить повторение подобных нарушений», – добавил менеджер Google.

О том, что с голосовыми запросами в крупных интернет-компаниях работают живые люди, ранее рассказало агентство Bloomberg. В апреле 2019 года они опубликовали расследование, в котором утверждалось, что компания Amazon прибегает к услугам аналитиков-лингвистов для анализа голосовых запросов своих пользователей. Все они подписывают соглашения о неразглашении, не входят в штат компании и за 9-часовую смену анализируют около 1000 записей.