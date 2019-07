Теннисисту разбили голову мячом в полуфинале Уимблдона

Травму головы получил южноафриканский теннисист Равен Клаасен в матче за выход в финал турнира «Большого шлема» в парном разряде. 36-летнему спортсмену попали мячом в голову после подачи соперника. В результате за ухом образовалось рассечение, полилась кровь.

