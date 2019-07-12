«Аплодирую изощренности ума молодых дарований». ЦИК подготовил избирательную реформу из-за нарушений на петербургских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила проект реформы федерального законодательства, чтобы усилить контроль за муниципальными избиркомами. Об этом 12 июля заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

На заседании комиссии Булаев рассказал, что больше половины всех жалоб — 192 — за время нынешней избирательной кампании в ЦИК поступило из Петербурга.

«Уже было заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова, и мы его позицию подтверждаем: работа муниципальных избирательных комиссий далека от нормальной, и их деятельность должна быть скорректирована. У нас есть несколько предложений о том, как можно изменить федеральный закон, чтобы во время следующего электорального цикла ввести работу этих комиссий в штатный режим. Эти предложения мы отдадим законодателям, чтобы они оценили», – заявил Николай Булаев.

Он продемонстрировал коллегам видео, на котором председатель муниципального избиркома «Черной речки» Михаил Доброхотов посреди рабочего дня прекращает принимать документы у кандидатов, ссылаясь на поступившее в комиссию распоряжение ЦИК срочно заняться обработкой данных. «Могу одновременно покаяться и поаплодировать изощренности ума молодых дарований», – прокомментировал видео Николай Булаев.

О том, что избирательную систему нужно реформировать — сделать муниципальные избирательные комиссии, которые сейчас независимы, более подконтрольными городскому и федеральному избиркомам — заявил в среду врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Это заявление, сделанное спустя месяц после начала муниципальной кампании, стало первой заметной реакцией Смольного на многочисленные нарушения.