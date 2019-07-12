Самосвал ополовинил «Ниву» в районе поселка Лесное. Есть погибший

Лобовое ДТП со смертельным исходом произошло утром 12 июля во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель внедорожника не пережил встречи с самосвалом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:55 на 252-м километре автодороги 41А-189 «Магистральная» автомобиль «Нива», двигавшийся со стороны Выборгского шоссе в направлении поселка Стеклянный, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением мужчины 1978 года рождения.

Самосвал был негруженым, но водителя «Нивы» это не спасло: мужчина 1952 года рождения скончался от полученных травм до приезда медиков.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что ДТП произошло в районе поселка Лесное. На кадрах с места аварии видно, что передняя часть «Нивы» вмята буквально до середины салона.

«У тонара тормозной след примерно метров сто, но сам не мерил. Тонар стоит на своей полосе. Все произошло на небольшом затяжном повороте. Нива вышла на встречную полосу», – пишет участник группы Евгений.