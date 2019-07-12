Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Setl Group

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.

В здании появилась временная кровля для защиты от дождя и ветра, а балконы и козырек теперь укреплены подпирающими конструкциями из бруса. Реставраторы также укрыли специальными защитными коробами гипсовые кариатиды.

Противоаварийные работы начались с разбора завалов обрушенных конструкций и расчистки кирпичной кладки от сорняков. Кровля была отремонтирована, а на отдельных участках устроено временное покрытие профлистом. Оконные проемы зашиты. Специалисты позаботились о сохранении лепного декора потолков – внутри особняка установлены поддерживающие конструкции с мягкой прослойкой из поролона. Деревянные архитектурные элементы внутри здания были обработаны для защиты от огня.

Напомним, особняк Веге – здание постройки конца XIX века в стиле эклектика на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода промышленника Георгия Веге. В настоящее время особняк находится в границах территории строительства жилого комплекса комфорт-класса «Pulse на набережной».

Здание досталось компании Setl Group от предыдущего собственника практически в разрушенном состоянии. На протяжении многих лет в особняке не проводились никакие работы, направленные на сохранение памятника. Так, эксперты пришли к выводу, что в аварийном состоянии находятся перекрытия по деревянным балкам, стропильная система и кровля, балконы на лицевом фасаде, покрытие полов на разных этажах, дверные и оконные проемы.

Теперь же, благодаря выполнению неотложных и противоаварийных работ, особняк защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий, а бесценные скульптурные элементы декора надежно укрыты и ждут восстановления. Проект реставрации и приспособления особняка под современное использование, разработанный по заказу Setl Group, уже отправлен на согласование в КГИОП, после чего документация должна будет пройти государственную экспертизу.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi