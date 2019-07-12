«Чуть не ушли под землю». В «путинском посёлке» на краю Коркинского разреза открылся портал в подземный мир

Портал в преисподнюю открылся в посёлке Роза Челябинской области, который расположен на краю крупнейшего в Евразии угольного разреза. Фотографии внушительного провала в соцсетях опубликовали местные жители. Ранее помощь поселку обещал Владимир Путин.

Как рассказывают обитатели посёлка, под землю едва не ушла кулинария на улице 50-летия Октября, 26. Рядом с домом на площади в десяток метров асфальт просел так, что взрослый мужчина может скрыться в яме с головой. Местная администрация ответила на случившееся десантом рабочих и техники, которые принялись засыпать провал.

Паникующие жители предположили, что их затягивает под землю из-за работ на Коркинском разрезе. По их словам, в ночь на четверг посёлок сотрясался от взрывов, а от толчков в домах на соседних улицах со стены слетели кухонные шкафы. Есть опасения, что под посёлком образовались пустоты, и это может привести к массовым обрушениям.

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Чиновники заверяют, что тревоги напрасны. Причиной провала в местной администрации назвали старую выгребную яму, над которой сгнили бетон и арматура, пишет «Челябинск Сегодня». Теперь её необходимо вычистить, засыпать грунтом и заново забетонировать.

Опасения за судьбу посёлка у местных появились больше семи лет назад. Угольный разрез постепенно осыпался, дома начали проседать. В 2012 году в Розу приезжал премьер-министр Владимир Путин, после его визита была принята программа по переселению.