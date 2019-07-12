Поклонники сборной Алжира устроили беспорядки во Франции. Есть погибшая, десятки человек задержаны

Выход в полуфинал Кубка Африки сборной Алжира закончился беспорядками в центре столицы Франции. Тысячи поклонников Карла Меджани и компании собрались в районе Елисейских полей, после чего стали громить витрины магазинов и перекрывать дороги. Беспорядки прошли и в других районах Парижа.

«Те беспорядки и ущерб, который был причинен во время празднования победы сборной Алжира, неприемлемы», – так ситуацию 12 июля в своем аккаунте в Тwitter прокомментировал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Он приветствовал действия полиция, которая задержала 43 человека в Париже. По данным правоохранительных органов, «несколько тысяч» человек вышли на Елисейские поля после попадания в полуфинал Кубка Африки. Ликующие болельщики пошли прямо по трассе, скандируя: «Вива, Алжир!» В результате ночных гуляний разграблены оказались несколько магазинов, в том числе Ducati.

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Издание Le Monde сообщает, что по всей стране были схвачены 74 футбольных фаната.

Количество жертв пока неизвестно, однако СМИ пишут о том, что как минимум одна француженка 42-х лет погибла в результате беспорядков в южном городе Монпелье.

Напомним, что 11 июля подопечные Джамеля Бельмади вничью сыграли в Египте с принципиальным соперником из Кот-д'Ивуара, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказались алжирцы.