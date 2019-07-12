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Происшествия
12.07.2019 11:15
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Ребенка из отдела полиции в Петербурге увезли в больницу. Девочка утверждает, что ее покусала мать

Со следами зубов на спине в детской городской больнице во Фрунзенском районе Петербурга оказалась девочка, на вид не старше десяти лет. Она не смогла назвать ни свой возраст, ни существующую в базах фамилию. 

По информации «Фонтанки», ребенка из 6 отдела полиции Калининского района забрали в больницу около пяти часов вечера 11 июля. По словам медиков, укусу на спине девочки около трех дней, врачей она заверила, что следы оставила мать. На вид ребенку около восьми лет, сама она назвать дату рождения не смогла. 

При этом девочка назвала свои ФИО. По данным нашего издания, не только в Петербурге, но и в России нет людей с такими данными. Указанный ребенком адрес на Тихорецком проспекте существует, но в квартире никто не прописан, неизвестен и владелец жилплощади. 

Девочку пока оставили под присмотром медиков.

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Напомним, в июне в больницу доставили двух братьев младшего дошкольного возраста. Дети поступили с телесными повреждениями, они заявили, что их покусала мама. В отношении петербурженки возбудили уголовное дело. 

 

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