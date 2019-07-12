Первые российские С-400 прибыли на авиабазу в Турции

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Российские комплексы С-400 могут поражать цели на высоте до 30 километров и в радиусе 400 километров. ЗРК может оснащаться ракетами различной дальности, тогда как американская система Patriot располагает лишь ракетами 100-километровой дальности.

Желающие купить C-400 сталкивались с прессингом США, которые активно продвигают в мире свою систему Patriot. Самый хрестоматийный пример — это страна – член НАТО Турция, которая в 2017 году подписала соглашение на поставку C-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покрывает российский кредит. Однако США и другие члены НАТО выступили против покупки Анкарой российских ЗРК. Так, 22 мая США поставили Турции двухнедельный ультиматум. В Кремле посчитали такое поведение американской стороны «непозволительным».

Другим примером давления США на покупателей C-400 может служить Китай, который стал первым зарубежным заказчиком российских систем. В 2018-м Пекин получил ранее заказанные зенитные ракетные комплексы, после чего под санкции США попали департамент оборудования китайской армии и его глава Ли Шанфу.

Еще один крупный заказчик — Индия — не испугался угроз американцев. В мае прошлого года Дели купил С-400 более чем на 5 млрд долларов. Среди возможных покупателей также называются Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет и Вьетнам.