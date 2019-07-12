ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге

Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.

Об этом 12 июля сообщает Znak.com. Как уточняют источники издания, активистов потревожили по уголовному делу по факту массовых беспорядков (статья 212 УК РФ), которое было возбуждено в июне. Сообщается, что следственные действия проходят у Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной. Оба участвовали в акциях в защиту сквера, Корчемкин также является участником «бессрочного протеста», в мае его оштрафовали за установку «надгробия Путина».

Об обысках также пишет «ОВД-Инфо». Проект не называет имён, но уточняет, что одну из участниц стихийных митингов вызвали на допрос в качестве свидетеля. Официально в ведомствах информацию не комментируют.