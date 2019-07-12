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Финляндия
12.07.2019 10:55
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Выходные в Финляндии 13-14 июля: джазомания, праздник в честь Александра III и деликатесы Бангладеш

В этот фестивальный уик-энд главные мероприятия пройдут за пределами финской столицы. В Турку сразятся средневековые рыцари, в Тампере и Йоэнсуу будет греметь рок, в Пори устроят бесплатные джазовые концерты, а в Савонлинне и Кухмо будет звучать классическая музыка.

Выходные в Финляндии 13-14 июля: джазомания, праздник в честь Александра III и деликатесы Бангладеш

Antti Pitkäjärvi, Ilosaarirock

В субботу в южных и западных регионах Финляндии ожидается до +19 градусов Цельсия. На востоке страны пройдут дожди при температуре в районе +13 градусов. В воскресенье осадки переместятся в западные районы Суоми.

В Хельсинки 12-13 июля состоится фестиваль Teurastamo Jazz. На территории бывшей скотобойни любителей джаза ждут в субботу с 17 до 22 часов, в воскресенье – с 15 до 23. Вход свободный.

В столичном луна-парке Линнанмяки 13 июля будут отмечать 68-летие популярного аттракциона Vuoristorata. C 11 до 22 часов можно будет бесплатно прокатиться на этих «американских горках».

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Публикация от Heikki Lepp?l? (@hejcki)

С 12 по 14 июля в Йоэнсуу пройдет музыкальный фестиваль Ilosaarirock. В этом году на мероприятие почти с 50-летней историей приедут британская металкор-группа Architects, рокеры из Токио Mono, Perturbator, финская рок-группа Sunrise Avenue. Однако выступать будут не только рокеры: в числе участников – финская исполнительница Alma и английская инди-поп-группа Pale Wave, а также американcкие электронщики Cheat Codes, The Chainsmokers и DJ Snake. Билет на один день фестиваля обойдется в 93,50 евро.

В Тампере 12-13 июля устроят фестиваль Sauna Open Air. Под открытым небом выступят американская метал-группа W.A.S.P., рокеры Whitesnake, шведская рок-группа Europe, а Финляндию представят Amorphis, Sonata Arctica и Mokoma. Билеты стоят от 60 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tyrantti (@varotyranttia)

Также в Тампере 13 июля пройдет гастрономический фестиваль Sweet & Spicy. С 11:30 до 16 часов по адресу Uramonkatu, 9, можно будет насладиться мексиканской и итальянской кухней, познакомиться с деликатесами Бангладеш, а также попробовать южноафриканские блюда.

В Турку с 11 по 14 июля устроят средневековые турниры. В замке Турку пройдут сражения рыцарей, финал которых состоится в воскресенье. Вход для посетителей как на турниры, так и на средневековую ярмарку – свободный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @muumiomelba

14 июля на востоке Финляндии стартует Фестиваль камерной музыки. На протяжении двух недель в Кухмо будут проходить концерты классической музыки не только в концертном зале, но также в церкви и школе. Этим летом гостями фестиваля станут более 100 музыкантов, среди которых грузинская пианистка Нино Гветадзе, российская скрипачка Алёна Баева, японский пианист Идзуми Татэно, а также немецкий органист Вольфганг Абендрот.

В Савонлинне в разгаре оперный фестиваль. В пятницу в церкви Керимяки, крупнейшей деревянной церкви в мире, прозвучит Большая месса до минор Моцарта в исполнении хора Оперного фестиваля. Билеты стоят от 48,50 евро. В субботу в крепости Олавинлинна прозвучит «Севильский цирюльник» Россини в постановке финского режиссера Кари Хейсканена. В воскресенье в концертном зале Savonlinnansali пройдет необычный конкурс молодых исполнителей, известный стремительностью проведения и жюри, состоящим всего из двух человек.

В Пори проходит один из старейших джазовых фестивалей мира Pori Jazz. Впервые в Финляндии в рамках фестиваля даст концерт Кристина Агилера, а экс-солист HIM Вилле Вало выйдет на сцену с финской группой Agents. Однако их выступления пройдут на следующей неделе, а в эти выходные можно попасть на несколько бесплатных концертов джазовых музыкантов в Poriljonki.

В эти выходные в усадьбе Лангинкоски неподалеку от Котки устроят праздник, посвященный 130-летию приезда императора Александра III и императрицы Марии Федоровны: в июле 1889 года они отмечали новоселье в своей «рыбацкой избе». В субботу и воскресенье можно посетить музей и принять участие в русскоязычных экскурсиях.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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