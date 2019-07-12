В Туве две семьи пытались переехать реку на УАЗе, чтобы добраться до целебного источника. Погибли десять человек, в том числе — шесть детей

Полиция Республики Тыва устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли 10 человек. Их автомобиль опрокинулся в реку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва, информация о произошедшем поступила в полицию утром 12 июля. В 8:55 в дежурную часть села Тээли позвонил местный житель и рассказал, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке переехать вброд реку Шуй опрокинулся автомобиль УАЗ.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тела десяти человек с признаками утопления. Шестеро погибших – дети.

Сейчас полицейские устанавливают, сколько всего человек находилось в машине в момент ДТП.

В МЧС республики уточняют, что перевернулся УАЗ «Таблетка», больше известная как «Буханка». Автомобиль ехал из села Тээли. «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения Тувы добавляет, что в машине находились две семьи, они ехали на отдых к целебному источнику на Соленой речке (Аржаан Дустуг-Хем).