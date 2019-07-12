Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +17
$ 62.99р
71.01р
11:53 12.07.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
12.07.2019 10:35
Печать

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.

Строительство жилого комплекса идёт в соответствии с утвержденным графиком работ. В корпусе 6.1 завершены работы по возведению монолитного каркаса, наружных и внутренних стен дома. Ведутся кровельные работы, установка металлоконструкций (ограждение переходных балконов), работы по утеплению и облицовке фасада. Внутри жилого корпуса ведутся работы по монтажу инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации, а также системы отопления.

На завершающем этапе монолитные работы в корпусе 6.3. Каркас дома возведен до 20 этажа. В настоящий момент ведется кирпичная кладка наружных стен на уровне 10 этажа и внутренних перегородок на уровне 6 этажа. Начаты внутренние сантехнические и электромонтажные работы.

В других жилых домах продолжается возведение монолитных железобетонных конструкций. В корпусе 7.1 на уровне 14 этажа, а в корпусе 7.3 на уровне 11 этажа.

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Спортивные площадки, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

Завершение строительства корпусов 6.1, 6.3 и 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Setl Group
12.07.2019 11:23

Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
ГК «Эталон»
12.07.2019 10:35

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.07.2019 18:00

Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.
Setl City
11.07.2019 16:42

ЖК «Зеленый квартал» аккредитован по программе военной ипотеки

Кредит предоставляет Банк «Санкт-Петербург». Предложение доступно клиентам «Петербургской Недвижимости».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
11.07.2019 15:06

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

11 июля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейными» покупателями стали Андрей и его супруга Виктория, которые приобрели квартиру в жилом комплексе BOTANICA, строящемся в Петроградском районе вблизи Ботанического сада.
ГК «Ленстройтрест»
11.07.2019 13:28

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.
фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
11.07.2019 11:52

При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.
Setl City
11.07.2019 11:36

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.
Группа ЦДС
11.07.2019 11:17

Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.07.2019 10:49

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.
ГК «Полис Групп»
10.07.2019 17:21

Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.
«Главстрой Санкт-Петербург»
10.07.2019 16:10

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.