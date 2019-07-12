Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.

Строительство жилого комплекса идёт в соответствии с утвержденным графиком работ. В корпусе 6.1 завершены работы по возведению монолитного каркаса, наружных и внутренних стен дома. Ведутся кровельные работы, установка металлоконструкций (ограждение переходных балконов), работы по утеплению и облицовке фасада. Внутри жилого корпуса ведутся работы по монтажу инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации, а также системы отопления.

На завершающем этапе монолитные работы в корпусе 6.3. Каркас дома возведен до 20 этажа. В настоящий момент ведется кирпичная кладка наружных стен на уровне 10 этажа и внутренних перегородок на уровне 6 этажа. Начаты внутренние сантехнические и электромонтажные работы.

В других жилых домах продолжается возведение монолитных железобетонных конструкций. В корпусе 7.1 на уровне 14 этажа, а в корпусе 7.3 на уровне 11 этажа.

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Спортивные площадки, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

Завершение строительства корпусов 6.1, 6.3 и 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/