В отставку уходит замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский. СМИ писали, что он был замешан в «игорном деле»

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский написал заявление об отставке. Об этом 12 июля сообщает источник РИА Новости.

По данным собеседников агентства, причиной стало состояние здоровья Малиновского, ему 67 лет. Официального подтверждения этой информации нет. Отметим, это уже второй заместитель Юрия Чайки, который покидает свой пост за последнее время — в мае на пенсию вышел Иван Сыдорук, ему 68 лет.

Напомним, Владимир Малиновский работал в органах прокуратуры с 1976 года, начинал стажером в Астрахани. Пост заместителя генпрокурора занял в 2006 году, курировал Центральный федеральный округ. Широкую известность получил после дела о подмосковных казино, которые якобы «крышевали» прокуроры. Именно Малиновский отменял постановления Следственного комитета о возбуждении уголовных дел против подмосковных прокуроров, находя в них каждый раз новые процессуальные нарушения. В итоге несколько сотрудников надзорного ведомства все же были уволены по подозрению в коррупции, однако уголовное дело так и не дошло до суда.