Замначальника железной дороги на Северном Кавказе подозревают в получении 1,5 млн рублей взятки

Следственный комитет России сообщает о задержании первого замначальника СКЖД. Дома и на рабочем месте высокопоставленного путейца прошли обыски. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники госбезопасности.

«В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела 11 июля 2019 года следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», – сообщает 12 июля СК РФ.

По версии следствия, высокопоставленный работник железной дороги и заместитель начальника района управления по оперативной работе получили взятку в 1,5 миллиона рублей от коммерческой структуры, которая хотела «обеспечения беспрепятственного продвижения составов» этой организации.

Дома и на рабочем месте у замначальника СКЖД следователями совместно с оперативниками УФСБ были проведены обыски.