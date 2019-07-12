Спасавшего свой дом при паводке в Иркутской области чиновника привлекли к уголовной ответственности

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении главы района, пострадавшего от паводка. По версии следствия, Сергей Худоногов использовал муниципальную коммунальную службу, спасая от потопа свою личную усадьбу.

Как сообщает 12 июля Следственный комитет, дело против мэра Нижнеудинского района возбудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями после ролика, гулявшего по Сети. Снятые кадры натолкнули следователей на мысль, что 2 июля, в разгар паводка, Худоногов спасал не район, личное домовладение. Помогали ему в этом специалисты и техника казённого учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

«Данные действия осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам и требованиям, предъявляемым к муниципальному образованию "Нижнеудинский район" по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района», – сухо констатирует СК.

Страсти вокруг чиновника кипят уже несколько дней. Ранее проверить подчиненного попросил следователей губернатор Сергей Левченко. Уволить главу районе потребовал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко. Худоногов сейчас не на рабочем месте, но по другой причине — из-за больничного.