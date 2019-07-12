Полиция считает погибшего полковника СКР виновным в аварии под Петербургом. Он подставил свою машину под самосвал

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием сотрудника Следственного комитета Николая Бережного в поселке Токсово под Петербургом. По мнению полиции, у полковника не было видимых причин выезжать под самосвал.

По информации «Фонтанки», накануне, около двух часов дня, на одиннадцатом километре трассы Санкт-Петербург – Матокса Бережной на своем «Митсубиси» выезжал с прилегающей территории и намеревался ехать в сторону города. По главной дороге ехал груженный песком самосвал «Мерседес». Избежать столкновения 38-летний водитель грузовика не мог и смял кроссовер. Оснований подозревать его в нарушении правил дорожного движения у полиции нет.

Полковника юстиции успели доставить в центральную райбольницу Токсово, где он умер от травм. В машине находились женщина и восьмилетняя родственница Бережного. Они получили небольшие повреждения.

Погибший имел водительский стаж с 1991 года. Последняя его должность – заведующий криминалистической лабораторией института повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.