Защитники конституционного строя задержали пятерых вымогателей. Этническую группу разбирали на части с СОБРом и «Градом»

Пятеро подозреваемых в вымогательстве миллиона у жителя Петербурга были задержаны оперативниками уголовного розыска и ФСБ. Их считают этнической организованной преступной группой.

По информации «Фонтанки», в камере к утру 12 июля оказались три уроженца Дагестана в возрасте от 35 до 41 года, 64-летний выборжец и 54-летний уроженец Кингисеппа. Задерживали их накануне в Петербурге, помогали оперативникам СОБР Росгвардии и «Град» УФСБ.

К подозреваемым следователей привел рассказ петербуржца о вымогательстве. Точную дату потерпевший назвать не смог, но припомнил, что было это не позднее августа 2018 года. В кафе Friends Pub к нему подошли явно недружелюбно настроенные молодые люди и потребовали 1,1 млн в счет погашения несуществующего долга. Запуганный рукоприкладством (урон здоровью был констатирован как легкий), петербуржец отдал им «Ниссан», оценив ущерб в 600 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено 23 мая этого года, его передали в Следственный комитет Невского района, после чего к расследованию присоединилась Служба защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом управления ФСБ.

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По квартирам задержанных изъяли оргтехнику, 200 тысяч рублей и боевой пистолет.

Среди задержанных ранее знакомым с правосудием оказался только уроженец Кингисеппа – он привлекался за незаконный оборот оружия, кражу, подделку автомобильных номеров.

Судимым оказался и потерпевший, на нем разбой и десять эпизодов мошенничества.