Банкоматы взорвали по-соседски. Ночной налетчик на Сбербанк из окон квартиры наблюдал, как за ним гоняется полиция

За подрыв банкоматов Сбербанка в Сертолово полиция задержала двух человек. За поиском самого себя 22-летний Чингиз наблюдал из окна квартиры.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, месячные поиски подозреваемых в подрыве банковской «зоны 24 часа» на улице Молодцова в Сертолово закончились удачно. Чингиза и его 26-летнего друга Валентина считают исполнителями эффектного, но малоэффективного трюка с газом. По версии следствия, в ночь на 12 июня они закачали опасной смесью один из банкоматов Сбербанка. Взрыв повредил несколько терминалов, но до кассет преступники не добрались.

Чингиз жил на Молодцова в доме напротив, Валентин – чуть поодаль. К ним с обысками пришли несколько дней назад. В квартирах нашли шапки-маски, обувь, телефоны и одежду, в которой они приходили в Сбербанк.

«По данному факту СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу)», – рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чингиз переехал в следственный изолятор, его арестовали. Ранее он не судим. Очередь за Валентином, ходатайство о заключении под стражу поступит в суд сегодня-завтра. Молодой человек в ноябре 2018 года был приговорен за кражу к условному лишению свободы, с трехлетним испытательным сроком.