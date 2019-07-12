На Алтае свиньи набросились на детей. Одна из девочек в больнице

Свиньи накинулись на двух девочек в Алтайском крае. Одна из сестер убежала, вторая не смогла отбиться от разъяренного животного и была истерзана.

Как сообщает 12 июля РИА Новости со ссылкой на краевое управление Следкома, несчастье произошло в Ельцовском районе. Свиньи напали на двух сестер семи и четырех лет. Старшая девочка убежала, младшая не смогла. Она госпитализирована с рваными ранами, не угрожающими ее жизни.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае собака породы алабай напала на мальчика трех лет в Ленобласти. От зубов огромного пса малыша не смогла защитить мать, гулявшая с ним. С рваными ранами головы ребенка доставили в больницу имени Раухфуса в Петербурге.