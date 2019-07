Береговая охрана США опубликовала видео захвата подлодки контрабандистов, которая везла семь тонн наркотиков

Видеозапись, на которой спецслужбы догоняют и берут на абордаж полупогружную подлодку, на которой перевозили более семи тонн наркотиков, опубликовала Береговая охрана США (U.S. Coast Guard) в Twitter 12 июля. На борту судна задержали пятерых контрабандистов. Общая сумма груза превысила 230 миллионов долларов.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I