«ВКонтакте» требует изъять из оборота и уничтожить базу данных своих пользователей

Арбитражный суд Москвы возобновил слушание дела «ВКонтакте», в котором администрация соцсети выступает против компании Double Data, использующей данные пользователей ресурса для оказания услуг.

Как сообщает 12 июля РБК, на состоявшемся накануне заседании ООО «ВКонтакте» потребовало запретить распространение программного обеспечения своего оппонента ООО «Дабл», а также обязать компанию за свой счет изъять из оборота спорный софт и уничтожить его на любых носителях.

«Дабл» владеет софтом, с помощью которого можно аккумулировать открытые данные пользователей социальных сетей — их фамилии, возраст, увлечения и многое другое. С помощью этой информации можно проводить оценку кредитоспособности граждан, выявлять риски мошенничества в интересах банков. По словам юриста «ВКонтакте», назначенная судом экспертиза выяснила, что одна из программ «Дабл» — Double Search — содержит данные 36 млн пользователей «ВК» (то есть более трети). Эти же данные включены в еще две программы компании.

Следующее заседание по делу состоится 30 августа.

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Иск к «Дабл» был подан в начале 2017 года. Если первая инстанция отклонила его, то апелляционная инстанция встала на сторону «ВКонтакте». В свою очередь, кассация отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. Спор шел о том, являются ли открытые данные из «ВКонтакте» базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца. В феврале этого года суд назначил по делу техническую экспертизу. Ее результаты должны представить на следующем заседании суда.

Весной 2018 года сообщалось, что администрация «ВК» отказалась передавать данные своих клиентов Национальному бюро кредитных историй. Соцсеть рассматривала возможность сотрудничества с НБКИ, но не нашла формат, который бы не противоречил принципам соцсети.