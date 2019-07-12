В Петербурге снова обокрали Sunlight. На этот раз ювелирный магазин опустошали через дыру в полу

Спустя чуть больше недели после акробатической кражи в магазине Sunlight в «Меге Дыбенко» воры влезли в торговую точку той же сети на Ленинском проспекте в Петербурге. Витрины с украшениями ночных посетителей вновь не заинтересовали.

Как стало известно «Фонтанке», ювелирный магазин в жилом доме напротив станции метро «Ленинский проспект» воры опустошали в полтретьего ночи 11 июля. Если 3 числа в «Меге» они пробрались к сейфу, вскрыв навесной потолок, то на этот раз действовали снизу, расковыряв пол через подвал. Как и в первый раз, витрины с украшениями их не интересовали, похитители вскрыли четыре сейфа – три пилили, от одного они нашли ключ.

Полицию в магазин вызвали только утром, в девять часов, – ночью сигнализация не сработала. Администрация филиала еще подсчитывает ущерб, однако уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере, то есть вынесли минимум на миллион.

Третьего эпизода, возможно, не будет. В «Меге» воры предусмотрительно обрезали провода видеокамер, но на этот раз приборы слежения оказались целы. Кадры изучают полицейские.