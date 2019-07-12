«Сексуальные похождения» в лагере "Ракета" под Выборгом продолжаются. Первоклассник - новая жертва

Ославленный на всю страну детский лагерь в Выборгском районе Ленинградской области продолжает традиции. Еще одно заявление о насилии сверстников над воспитанником подано в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, накануне к сотрудникам уголовного розыска пришла женщина с пересказом истории своего маленького сына, тоже находившегося в лагере. Он пожаловался женщине на сексуальные домогательства со стороны двух мальчишек из смены.

Вечером 11 июля следователи и оперативники приехали в детский лагерь и опросили персонал и воспитанников. Точных данных о тех, кто совершил развратные действия, пока нет.

В середине июня уполномоченный по правам ребенка Петербурга Светлана Агапитова рассказала о недетском досуге воспитанников «Ракеты». По ее данным, мальчик девяти лет учил сверстников «любви», которую можно описать формулировками: «развратные действия сексуального характера», «оральные половые контакты», «имитация гомосексуального полового акта».

Зачинщика нетривиальных отношений из июньской смены отчислили, за ним приезжал отец. В июле в «Ракету» приехали другие дети, но, видимо, традиции передаются.