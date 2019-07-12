Вице-премьер Гордеев признал, что уничтожать продукты питания — неправильно. Но призвал обсуждать вопрос «на будущее»

Уничтожать продукты питания — неправильно, считает вице-премьер Алексей Гордеев, поддержав стремление Роспотребнадзора использовать изъятое по назначению. Вместе с тем представитель российского правительства не уверен, что отмена утилизации санкционки — вопрос ближайшего времени.

Алексей Гордеев прокомментировал инициативу коллег из федеральной службы в ходе визита в Магадан 12 июля.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно, – цитирует чиновника ТАСС. – Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы».

Чиновник оговорился, что вопрос требует обсуждения, поэтому его слова относятся к некой перспективе, к будущему, а не к сегодняшнему дню.

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Не сжигать и не закапывать изъятые продукты питания Роспотребнадзор предложил в июне на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. СПЧ это стремление поддержал. Он рекомендовал правительству разработать нормативные правовые акты о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.

За четыре года, что в России действует продуктовое эмбарго на товары из США, Европы и Украины, уничтожено почти 28 тысяч тонн продовольствия.

Недавно специалисты консалтинговой компании KPMG заявили, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго не привело к значимым успехам в импортозамещении производства продуктов питания, зато ускорило рост цен.