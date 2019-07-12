ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «21 век» из Петербурга

Центробанк отозвал лицензию у петербургской небанковской кредитной организации «21 век» и у московской «Частный расчетно-кассовый центр». Об этом 12 июля сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Такую меру в отношении «21 века» ЦБ принял из-за того, что организация не нарастила собственные средства до минимальной величины в 90 млн рублей, которая устанавливается законом «О банках и банковской деятельности». Организация занимает 463-е место в банковской системе России.

В НКО «21 ВЕК» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Организация не является участником системы страхования вкладов

Московская «Частный расчетно-кассовый центр», которая по размеру активов идет следом, на 464-м месте, также не нарастила капитал до необходимого минимума и вместе с этим нарушала законы, которые регулируют банковскую деятельность.