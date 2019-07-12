В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом», – цитирует 12 июля Брэдли Шерман РИА Новости.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.

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После президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей - «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.