«Решительный протест». Киев раскритиковал решение Москвы по «Всемирному конгрессу украинцев»

Министерство иностранных дел Украины заявило, что выражает решительный протест решению генпрокуратуры России в отношении международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress). В минувший четверг российский надзорный орган признал эту организацию угрожающей основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации и попросил Минюст России внести ее в перечень нежелательных.

По мнению украинского внешнеполитического ведомства, решение российской генпрокуратуры «в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики» России, которая по мнению Киева направлена «на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства» на территории страны, пишет 12 июля РБК.

При этом МИД Украины порадовался тому, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. «Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля», — заявляет МИД Украины, замечая, что цели у организации тем временем совсем иные — поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих, осуществления просветительских программ за пределами Украины и другое.

Ведомство пообещало принять ответные шаги на «это позорное решение», призвало международное сообщество рассматривать его как «очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека» и усилить дипломатическое давление на Россию.

«Всемирный конгресс Украинцев» был создан в 1967 году. Изначально организация создавалась под названием The World Congress of Free Ukrainians. Ее основателями были сторонники Андрея Мельника — одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов. Сегодня «Всемирный конгресс Украинцев» представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах. Штаб-квартира организации находится в Торонто (Канада).