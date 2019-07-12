В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следователи интересуются ведением протоколов заседаний и допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях во времена президентства Петра Порошенко. В частности, это касается совещаний, которые связаны с планированием военных операций.

Также известно, что следователей интересует информация о том, кто и что говорил во время проведения совещаний, кто отдавал приказы и подписывал документы под грифом «совершенно секретно» и содержащие гостайну. «Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно Российской Федерации», — отметил источник, уточнив, что это может делаться с помощью отдельных лиц.

28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что после прихода к власти Владимира Зеленского в ситуационном центре были сняты все мониторы и отключены серверы с секретной информацией. Данилюк уточнил, что не знает, где сейчас находится техника. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что техника была арендована на деньги бывшего президента, а секретной информации на ней не хранилось.