В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах

Туристы в Дубае теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, для этого им необходим только оригинал паспорта, сообщают эмиратские СМИ.

Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах. Теперь туристы вправе получить бесплатную 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI), предоставив оригинал паспорта. При этом им будут выдавать брошюру с правилами употребления алкоголя в Дубае.

Получить лицензию смогут только туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами.