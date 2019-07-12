«Записывайтесь на бровки». Сын депутата Госдумы оскорбился мемом, героем которого стал, и написал заявление в полицию

Интернет породил новый мем, героем которого стал депутат Кировской городской думы и по совместительству сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Народный избранник по имени Павел оскорбился и написал заявление в полицию, сообщают местные СМИ 11 июля.

23-летний депутат следит за своей внешностью, как кажется пользователям, излишне. Загорелая кожа, под которой играют мышцы, белоснежные зубы идеальная укладка. На некоторых фото пользователи рассмотрели даже окрашенные брови. В итоге один из пабликов с миллионом подписчиков опубликовал мем, в котором предлагает записаться к Павлу Валенчуку «на бровки и ноготочки». Народный избранник терпеть не стал и обратился в кировскую полицию.

Скриншот с сайта facebook.com

Как сообщает портал «Свойкировский», Валенчук попросил правоохранителей привлечь администраторов паблика по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета».

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– Я против оскорбления чести и достоинства личности, – заявил Павел Валенчук порталу. – Зачем писать про человека в публичной форме, если ты совсем его не знаешь?

И правда, кировский депутат – личность неординарная. Он не только занимается спортом, но и поёт.