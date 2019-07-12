Менеджер-куратор "Боинг 737 MAX" уйдет в отставку

Вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство новых "Боинг 737 MAX" покинет свой пост, сообщает Рейтер. Оно же добавляет, что Генеральный прокурор США Уильям Барр отказался от участия в расследовании Министерства юстиции по Boeing после того, как в результате двух авиакатастроф 737 MAX погибли 346 человек. В четверг агентство Bloomberg News сообщило, что Барр отказался от участия, потому что его бывшая юридическая фирма представляет компанию «Боинг».

Attorney General Barr is recused from Boeing 737 MAX investigation – DOJ spokeswoman pic.twitter.com/ELVd3tcP2U — Reuters Top News (@Reuters) 11 июля 2019 г.

Линдблад руководил процессом сборки "Боинг 737 MAX" в городе Рентон. Его назначили менее года назад, в прошлом августе, чтобы исправить погрешности в процессе производства и поставке комплектующих. У компании были проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей. Отставка произошла на фоне двух крушений лайнеров и проблемы с их безопасностью.

57-летний управленец работает в Boeing 34 года и заслужил хорошую репутацию на разных должностях. По словам главы подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевина МакАллистера, Линдблада никто не вынуждал подать в отставку. Он сам захотел уйти в конце прошлого года. Но случились две катастрофы с этой моделью самолёта.