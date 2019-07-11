Первый в истории чемпионат мира по вязанию под хеви-метал выиграли японцы

В финском Йоэнсуу 11 июля впервые прошёл чемпионат мира по вязанию на спицах под хеви-метал. Победителями состязанияния стала команда Giga Body Metal из Японии.

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Всего в финал вышли 12 участников из восьми стран, двое приехали из Санкт-Петербурга. Дюжину лучших отобрали из тех, кто записал видео под песню Fight or Die в исполнении Maniac Abductor. В ходе финального шоу каждый из них выходил вязать в такт музыке, которую исполняли рокеры, становясь частью группы. Песни, под которые нужно было выступать, распределили между новоиспечёнными артистами за пару часов до выступления.

От России выступили две петербурженки - Наталья Швецова и Ирина Мосягина. Однако жюри отдало главный приз японцам, оценив их национальный колорит. Солист вышел на сцену в кимоно, а в качестве "подтанцовки" у него были два борца сумо. "Выступление было сумасшедшим, каким и должно быть", – цитирует судей Yle. В качестве приза им досталась возможность переночевать в местном отеле. Второе место заняла участница по имени Эллен из Дании, третье – 9 Inch Needles из США.

Источник видео: Youtube.com (Euronews).

Это был первый в истории подобный чемпионат, и, как призналась руководитель проекта Мари Карьялайнен, она никогда бы не подумала, что однажды высказанная во время отпуска бредовая идея вырастет в такое большое событие. "Со всего мира съехались люди, которые вложили в это много денег и времени", – говорит Карьялайнен.