Замглавы Пенсионного фонда России Иванов признал вину

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова, пишет "Лента.ру".

По его словам, Иванов подал в отставку с занимаемой должности. «Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», — рассказал собеседник агентства.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.