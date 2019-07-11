Байден пообещал сохранить СНВ-III

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае избрания главой государства намерен продлить действие Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Я буду добиваться продления договора СНВ-III – краеугольного камня стратегической стабильности в отношениях США и России, а также намерен использовать его в качестве основы для новых договоров в сфере контроля над вооружениями", – сказал он в четверг в Нью-Йорке в предвыборной речи, посвященной внешней политике.

WATCH LIVE: Joe Biden Delivers Foreign Policy Address in New York City https://t.co/P9LeZCIr1C — Joe Biden (@JoeBiden) 11 июля 2019 г.

Он также заявил, что если Иран вернется к соблюдению соглашения по иранской ядерной программе, то США, под его руководством, вернутся в это соглашение и будут искать более эффективные способы сдерживать дестабилизирующую активность Ирана.

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Байден подчеркнул, что США также необходимо, в сотрудничестве с другими странами, включая Китай, добиваться "общей цели" – денуклеаризации КНДР.

Кроме этого, Байден заявил, что политика США при администрации президента Дональда Трампа привела к росту угрозы распространения ядерного оружия в мире и даже к росту угрозы его применения.

Согласно данным опросов, бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии. Его ближайшим соперником является сенатор Берни Сандерс.