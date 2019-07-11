Два британских самолета-разведчика летали у границ РФ

Два британских военных самолета заметили неподалеку от российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665 провел разведывательный полет в районе Калининградской области. Воздушное судно засекли у западных границ России в 17:00 по московскому времени.

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Второй радиоразведчик заметили неподалеку от Крыма в семь утра. Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692 пролетел вдоль Черноморского побережья России, дважды обогнул полуостров и вернулся на базу.