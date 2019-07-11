Происшествия
Два британских самолета-разведчика летали у границ РФ
Два британских военных самолета заметили неподалеку от российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665 провел разведывательный полет в районе Калининградской области. Воздушное судно засекли у западных границ России в 17:00 по московскому времени.
17:00 мск.
Самолёт радиоэлектронной разведки, Королевских ВВС Великобритании?? , #Boeing RC-135W #Rivet #Joint, бортовой номер #ZZ665 , позывной #RRR7287 производит разведывательный полёт в районе полётной информации (#FIR) Калининградской?? области.#RAF #Kaliningrad #RC135W pic.twitter.com/8mllvS4dOL
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 июля 2019 г.
Второй радиоразведчик заметили неподалеку от Крыма в семь утра. Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692 пролетел вдоль Черноморского побережья России, дважды обогнул полуостров и вернулся на базу.
07:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании??, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7309, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России??.#RAF pic.twitter.com/74vR0xDwlD