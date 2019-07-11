«И где нам теперь жаловаться?» Пользователи всего мира сообщают о сбоях в работе Twitter

Соцсеть Twitter стал работать с перебоями 11 июля. Отчёты о трудностях в пользовании сайтом поступают из разных стран. В первую очередь жалуются пользователи США, Западной Европы и Японии. Об этом говорят данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 по Москве)», – говорится в сообщении сервиса.

Ярче всего на онлайн-карте сбоев выделяются мегаполисы и столицы стран, вероятно, просто потому, что там больше пользователей Twitter. В России жёлтым подсвечены в первую очередь Москва и Петербург.

Владельцы аккаунтов в Twitter шутят в комментариях к постам об упавшей соцсети: «Даже шайтан-машина не выдержала нашего нытья» и «Куда же нам теперь жаловаться? Раньше о сбоях мы всегда писали в твиттер».