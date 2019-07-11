Террористы в Сирии обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и город Хама

Незаконные вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия, Алеппо и города Хама, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа провинции Латакия, Макание-Эд-Дубари провинции Алеппо и города Хама одноименной провинции", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Гази провинции Хомс. Также за сутки из лагеря беженцев «Рукбан» через пункт пропуска «Джлеб» осуществлялся выход внутренне перемещенных лиц. На территорию подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики вернулись еще 519 человек. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены продукты питания и предметы первой необходимости.